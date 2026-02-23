В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за снежной бури
Сегодня 2026, 09:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:28Сегодня 2026, 09:28
34Фото: AP
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил чрезвычайное положение в мегаполисе из-за надвигающейся на город снежной бури, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает ТАСС.
– Нью-Йорк, мы объявляем режим чрезвычайной ситуации на местном уровне в преддверии снежной бури, – написал он в X.
Глава мегаполиса указал, что с вечера воскресенья до полудня понедельника для движения машин будут закрыты автомагистрали, в школах отменят занятия, а по всему городу будут открыты пункты обогрева.
По информации национальной метеослужбы, в Нью-Йорке может выпасть порядка 45 см осадков, при этом порывы ветра могут превышать 26 м/с.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- "Вернем Саулетай детям": в Усть-Каменогорске реконструируют заброшенный парк
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет