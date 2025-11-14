В Нью-Йорке за 2,3 млн долларов продают дом, где родился Дональд Трамп
В районе Jamaica Estates в Куинсе выставлен на продажу дом, в котором будущий президент США Дональд Трамп жил с рождения до четырёх лет, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Здание построил его отец, Фред Трамп, в 1940 году.
За годы существования дом несколько раз менял владельцев. Перед выборами 2016 года инвестор Майкл Дэвис купил его за 1,39 млн долларов, а через год продал за 2,14 млн покупательнице из Китая. После периода простоя и запустения, когда по словам соседей на участке жили до 30 уличных кошек, дом приобрёл девелопер Томми Лин. Он полностью отреставрировал здание, сохранив часть оригинальных элементов — фасад и старинную печь — и оснастил его современной техникой.
Теперь обновленная недвижимость площадью 232 квадратных метра снова выставлена на продажу. Цена — 2,3 млн долларов (примерно 1,98 млн евро).
