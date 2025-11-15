В немецком городе Нюрнберг проводится одна из крупнейших эвакуационных операций последних лет: около 21 тысячи жителей должны покинуть свои дома после обнаружения авиабомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщила городская администрация, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Масштабная операция по обезвреживанию

Боеприпас весом около 450 кг нашли во время строительных работ в районе Гроссройт. Власти приняли решение о полном перекрытии территории в радиусе 800 метров и объявили обязательную эвакуацию.

Операция по обезвреживанию начнётся сразу после того, как жители покинут опасную зону. Первые улицы вблизи места обнаружения были перекрыты в 19:30 по местному времени.

Задействованы сотни сотрудников служб

Для обеспечения безопасности к работам привлечены почти 900 специалистов, среди них около 500 пожарных, 250 фельдшеров, 60 сотрудников Ведомства технического содействия (THW), более 100 полицейских.