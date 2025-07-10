В Объединённых Арабских Эмиратах готовятся внедрить оплату авиабилетов с помощью криптовалют, передает BAQ.KZ. Авиакомпания Emirates подписала меморандум о взаимопонимании с платформой Crypto.com, предусматривающий интеграцию платёжной системы Crypto.com Pay в свои сервисы. По мнению сторон, соглашение направлено на расширение доступных платёжных решений, особенно для молодого и технически подкованного поколения, которое уже активно использует цифровые активы в повседневной жизни.

Интеграция ожидается в 2026 году, сообщает авиакомпания. К слову, в Дубае уже сегодня можно цифровыми активами оплатить недвижимость и телеком-услуги.