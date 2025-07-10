  • 10 Июля, 04:51
  • BAIGENEWS

В ОАЭ разрешат покупать авиабилеты за криптовалюту

Новая платёжная опция может появиться уже в следующем году.

Сегодня, 03:26
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Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press Сегодня, 03:26
Сегодня, 03:26
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Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Объединённых Арабских Эмиратах готовятся внедрить оплату авиабилетов с помощью криптовалют, передает BAQ.KZ. Авиакомпания Emirates подписала меморандум о взаимопонимании с платформой Crypto.com, предусматривающий интеграцию платёжной системы Crypto.com Pay в свои сервисы. По мнению сторон, соглашение направлено на расширение доступных платёжных решений, особенно для молодого и технически подкованного поколения, которое уже активно использует цифровые активы в повседневной жизни.

Интеграция ожидается в 2026 году, сообщает авиакомпания. К слову, в Дубае уже сегодня можно цифровыми активами оплатить недвижимость и телеком-услуги.

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