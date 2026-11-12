В ОАЭ снова открыли пляжи после разлива нефти с танкера

Власти эмиратов Рас-эль-Хайма и Шарджа открыли несколько пляжей, закрытых из-за разлива нефти. Загрязнение удалось взять под контроль, сообщает Reuters.

«Компетентные органы подтверждают, что пляжи и морская среда эмирата безопасны, поэтому посетители могут приходить и безопасно заниматься различными видами морского отдыха», говорится в сообщении медиаофиса Шарджи.

Нефть вытекла из танкера, который в прошлом месяце был поврежден в Персидском заливе, предположительно в результате атаки. Пятно распространилось вдоль части северного побережья ОАЭ. Из-за угрозы загрязнения пляжи закрывали в Рас-эль-Хайме, Шардже и Умм-эль-Кайвайне.

Опасения вызывали и опреснительные установки, которые в странах Залива служат главным источником питьевой воды. Но их остановок не зафиксировано.

Обстановка в регионе остается напряженной. Британская компания по морской безопасности Ambrey сообщила, что 11 ноября торговое судно в 14 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы было поражено неизвестным снарядом. В машинном отделении начался пожар, но пострадавших и загрязнения на тот момент не было.