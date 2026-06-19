В ОАЭ ввели ограничения на использование соцсетей детьми младше 15 лет

Власти Объединенных Арабских Эмиратов утвердили новые правила, регулирующие доступ несовершеннолетних к социальным сетям. Согласно решению правительства, детям младше 15 лет будет запрещено создавать и использовать личные аккаунты на цифровых платформах.

Новые требования предусматривают ограничения на публикацию контента, комментирование записей, участие в открытых сообществах и другие формы активности в социальных сетях.

Для подростков в возрасте от 15 до 16 лет доступ к платформам сохранится, однако их учетные записи будут работать в специальном режиме с дополнительными мерами защиты. В частности, социальные сети обязаны ограничить взаимодействие несовершеннолетних с незнакомыми пользователями и предоставить родителям инструменты для контроля активности детей в интернете.

Кроме того, цифровые платформы должны внедрить надежные механизмы проверки возраста пользователей. Для этого могут использоваться системы цифровой идентификации личности, биометрические технологии и решения на основе искусственного интеллекта.

Отдельным пунктом документа запрещается использовать персональные данные несовершеннолетних для таргетированной рекламы и коммерческих целей.

Контроль за соблюдением новых правил возложен на государственные органы ОАЭ. В случае нарушений к платформам могут быть применены различные меры воздействия, включая частичную или полную блокировку их работы на территории страны.

Для адаптации к новым требованиям технологическим компаниям предоставлен переходный период продолжительностью 12 месяцев.

Вопросы усиления контроля над цифровыми платформами в последнее время активно обсуждаются и в других странах. Ранее о планах по ограничению доступа детей к социальным сетям также заявили власти Великобритании.