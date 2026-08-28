В обход Ормуза: Саудовская Аравия начала продавать нефть из Оманского залива

Саудовская Аравия второй раз за месяц продала китайским переработчикам партию тяжелых сортов нефти с погрузкой за пределами Ормузского пролива, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Государственная Saudi Aramco продала PetroChina около 4 млн баррелей сортов Arab Medium и Arab Heavy с отгрузкой в сентябре в точках сразу за Ормузом. Об этом агентству рассказали трейдеры, знакомые с ситуацией. До этого прошла похожая сделка по сернистым сортам с погрузкой у побережья Омана, покупателем тоже стал Китай.

Схема появилась не от хорошей жизни. После фактического закрытия Ормузского пролива Aramco вывозила крупные объемы через красноморский порт Янбу, но проходящий туда трубопровод с востока на запад способен прокачивать только легкие сорта. Тяжелую нефть компания вынуждена проводить через сам Ормуз, а перегружать уже за его пределами.

Китайские переработчики на такой вариант идут охотнее.

Китайские НПЗ все чаще готовы брать ближневосточные баррели, если их можно перегрузить вне зон наибольшего риска, - отметила ведущий аналитик Vortexa по китайскому рынку Эмма Ли.

По ее словам, при устойчивой работе схемы традиционный маршрут поставок с Ближнего Востока в Китай может открыться заново, причем без захода китайских судов в опасные воды.

Так поступают не только саудиты. Экспорт наращивают Ирак и Катар, часть дополнительных объемов уходит тем же китайским переработчикам. PetroChina забрала не менее 2 млн баррелей катарских сортов Al-Shaheen и Marine, предложенных с погрузкой за Ормузом. Китай также купил партии иракской Basrah и нефть с последнего тендера Abu Dhabi National Oil Co.

В Aramco от комментариев отказались, в PetroChina на запрос не ответили.

Покупают китайцы активно, но с расчетом.

Ожидания долгого дефицита предложения подталкивают к более активным закупкам, а не к чрезмерному расходованию запасов, - сказал старший аналитик Kpler по нефти Мую Сюй.

К прежним объемам поставки все равно не вернутся. Аналитики Rystad Energy, Energy Aspects и FGE NexantECA ждут, что закупки Китая вырастут на величину до 1,2 млн баррелей в сутки, а общий объем импорта останется ниже 10 млн баррелей в сутки в последнем квартале года. В прошлом году страна ввозила от 12 до 13 млн баррелей в сутки.

Казахстанская нефть идет на экспорт мимо Ормузского пролива, поэтому перестройка ближневосточных маршрутов напрямую ее не касается. Значение имеет другое, сохраняющийся дефицит предложения держит мировые цены высокими.