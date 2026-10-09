В области Абай 8 858 человек наказали за употребление алкоголя в общественных местах

В рамках профилактики насильственных преступлений полиция региона усилила адресные проверки и патрулирование, уделяя особое внимание предупреждению бытовых конфликтов, возникающих на фоне злоупотребления спиртным.

В отношении 455 человек установлены особые требования с запретом на употребление алкоголя. Ещё 314 человек направлены на принудительное лечение.

Для временной адаптации и детоксикации граждан при больницах районных центров открыты 16 специализированных палат.

Кроме того, полиция пресекает незаконную реализацию алкогольной продукции. По выявленным фактам составлено 455 административных материалов, в 143 случаях применено лишение лицензии.

В вечернее и ночное время увеличена плотность патрулирования. По пятницам и субботам проводятся рейды, проверки лиц, состоящих на профилактическом учёте, и адресные мероприятия на участках, требующих повышенного внимания.

Проводимая работа направлена на предупреждение правонарушений и предотвращение бытовых конфликтов, которые могут привести к тяжким последствиям.