В области Абай 8 858 человек наказали за употребление алкоголя в общественных местах
С начала 2026 года в области Абай за употребление алкоголя в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 858 человек.
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В рамках профилактики насильственных преступлений полиция региона усилила адресные проверки и патрулирование, уделяя особое внимание предупреждению бытовых конфликтов, возникающих на фоне злоупотребления спиртным.
В отношении 455 человек установлены особые требования с запретом на употребление алкоголя. Ещё 314 человек направлены на принудительное лечение.
Для временной адаптации и детоксикации граждан при больницах районных центров открыты 16 специализированных палат.
Кроме того, полиция пресекает незаконную реализацию алкогольной продукции. По выявленным фактам составлено 455 административных материалов, в 143 случаях применено лишение лицензии.
В вечернее и ночное время увеличена плотность патрулирования. По пятницам и субботам проводятся рейды, проверки лиц, состоящих на профилактическом учёте, и адресные мероприятия на участках, требующих повышенного внимания.
Проводимая работа направлена на предупреждение правонарушений и предотвращение бытовых конфликтов, которые могут привести к тяжким последствиям.
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