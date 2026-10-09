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  • В области Абай 8 858 человек наказали за употребление алкоголя в общественных местах

В области Абай 8 858 человек наказали за употребление алкоголя в общественных местах

С начала 2026 года в области Абай за употребление алкоголя в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 858 человек.

9 Октября 2026, 21:29
АВТОР
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Скриншот видео 9 Октября 2026, 21:29
9 Октября 2026, 21:29
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Фото: Скриншот видео

В рамках профилактики насильственных преступлений полиция региона усилила адресные проверки и патрулирование, уделяя особое внимание предупреждению бытовых конфликтов, возникающих на фоне злоупотребления спиртным.

В отношении 455 человек установлены особые требования с запретом на употребление алкоголя. Ещё 314 человек направлены на принудительное лечение.

Для временной адаптации и детоксикации граждан при больницах районных центров открыты 16 специализированных палат.

Кроме того, полиция пресекает незаконную реализацию алкогольной продукции. По выявленным фактам составлено 455 административных материалов, в 143 случаях применено лишение лицензии.

В вечернее и ночное время увеличена плотность патрулирования. По пятницам и субботам проводятся рейды, проверки лиц, состоящих на профилактическом учёте, и адресные мероприятия на участках, требующих повышенного внимания.

Проводимая работа направлена на предупреждение правонарушений и предотвращение бытовых конфликтов, которые могут привести к тяжким последствиям.

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