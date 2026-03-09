По поручению акима области Абай Берика Уали в регионе системно проводятся работы по вывозу снега и откачке талых вод в целях предотвращения весеннего паводка, передает BAQ.KZ.

В городе Семей работы по вывозу снега и откачке талых вод организованы в круглосуточном режиме. С подрядной организацией заключен договор о привлечении 70 единиц техники. В настоящее время в дневную смену задействовано 40 единиц техники, в ночную — 30. С 6 марта откачано около 10 тысяч кубометров воды. С территории города вывезено 250 тысяч кубометров снега.

В Бескарагайском районе также круглосуточно ведется работа по предотвращению весеннего паводка. В этом году объем выпавшего снега на территории района в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день вывезено 22 500 кубометров снега. В населенных пунктах организована откачка талых вод и принимаются профилактические меры. Кроме того, подготовлено около 1000 мешков с инертным материалом, очищены водопропускные трубы на 17 внутрипоселковых дорогах. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций подготовлено более 40 единиц специальной техники и 18 мотопомп.

В Урджарском районе для содержания автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов задействовано 84 единицы специальной техники. Очищены от снега 41 водопропускная труба и 8 мостов, расположенных вдоль районных дорог. Кроме того, в селе Урджар из участков с риском подтопления вывезено 10 416 кубометров снега. На складах подготовлено 686 тонн инертных материалов, 5200 мешков, а также для бесперебойной работы техники имеется запас 20 тонн дизельного топлива и 2,5 тонны бензина АИ-92.

В Кокпектинском районе в целях предотвращения весеннего паводка продолжается вывоз снега. К работам привлечены 8 единиц специальной техники и 12 рабочих. На сегодняшний день с улиц населенных пунктов вывезено 14 тысяч кубометров снега.

Также в городе, поселках и сельских округах Жарминского района проводятся работы по очистке водопропускных труб и арыков для предупреждения весеннего паводка.

В Аксуатском районе проводится очистка автомобильных дорог районного значения от снега, с территории района вывезено 9 500 кубометров снега. В работах задействованы 6 грузовых автомобилей, 3 погрузчика, 3 автогрейдера и 12 рабочих. В результате очищено 66 водопропускных труб на районных дорогах.

В Бородулихинском районе также продолжаются работы по вывозу снега. С начала зимнего периода по району вывезено 40 190 кубометров снега. В настоящее время работы продолжаются в селе Бородулиха, где только за сегодняшний день вывезено 192 кубометра снега.