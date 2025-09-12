В области Абай завершено расследование резонансного уголовного дела о хищении бюджетных средств, направленных на развитие детского творчества, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), директор ТОО "SAMGAU өнер&спорт мектебі" фиктивно отчитывался о занятиях с детьми в рамках государственной платформы "Damu Bala", получая государственное финансирование на несуществующие кружки и секции.

Следствие установило, что в рамках подушевого финансирования подозреваемый предоставлял ложные данные о посещаемости: в отчетах фигурировали дети, которые никогда не появлялись на занятиях, а некоторые и вовсе не знали о своём участии в программе. Один из таких случаев — ребёнок, проживающий в Алматинской области, оказался “участником” художественного кружка в Абайской области.

Государству был нанесён ущерб в размере 23 миллионов тенге. Во время следствия директор полностью возместил причинённый ущерб. Несмотря на это, суд признал его виновным и назначил наказание — 6 лет лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.