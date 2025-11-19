В области Абай дроны контролируют выпас скота
Беспилотники выявляют нарушителей быстрее патрулей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Абай внедряются современные технологии для повышения безопасности дорожного движения, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.
Одной из наиболее актуальных проблем в сельских районах остаётся бесконтрольный выпас скота, который регулярно становится причиной ДТП и создаёт угрозу для автомобилистов. Оставленные без присмотра животные нередко выходят на проезжую часть, особенно в тёмное время суток, что значительно увеличивает риск аварий.
Для решения этой проблемы районные акиматы совместно с полицией начали использовать беспилотные летательные аппараты. Дроны, оснащённые камерами высокого разрешения, позволяют патрульным отслеживать участки дорог и прилегающие территории в режиме реального времени. Это помогает оперативно выявлять животных, оказавшихся вблизи трасс, и быстро принимать меры по их удалению.
В Жанасемейском районе в ходе профилактической работы на специализированную стоянку было помещено 59 голов лошадей. По словам полицейских, бесхозный скот остаётся одной из частых причин аварий на ключевых направлениях региона, включая трассы Семей – Усть-Каменогорск и Омск – Майкапчагай. Использование беспилотников позволило существенно снизить риски и повысить общий уровень безопасности на дорогах.
Статистика подтверждает эффективность новой практики. С начала года полиция выявила 2 284 случая бесконтрольного выпаса скота. На специализированные стоянки доставлено 9 729 голов животных, а их владельцы привлечены к административной ответственности. Кроме того, зарегистрировано 201 нарушение, связанное с отсутствием идентификации сельскохозяйственных животных. Материалы по этим фактам направлены в ветеринарную инспекцию.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- Жесткие санкции США против партнеров России: будет ли в списке Казахстан?
- В Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома
- 12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар