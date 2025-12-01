Департамент полиции области Абай подвёл итоги проверки, проведённой после публикации в Instagram-сообществе mysemey о высадке несовершеннолетнего из автобуса №22, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Инцидент произошёл вечером 24 ноября, когда подросток не смог оплатить проезд из-за отсутствия интернет-соединения. Несмотря на просьбу подождать восстановления связи, кондуктор потребовала покинуть салон и принудительно высадила ребёнка в тёмное время суток.

Проверка подтвердила нарушение: пассажир, не достигший 16 лет и ехавший без сопровождения взрослых, был высажен с общественного транспорта. Кондуктор привлечена к административной ответственности - штрафу в размере пяти МРП.

В полиции подчеркнули, что подобные действия недопустимы и противоречат требованиям законодательства о перевозке пассажиров. С перевозчиком проводится профилактическая работа, направленная на повышение качества обслуживания и соблюдение норм. Ведомство напомнило, что безопасность детей остаётся безусловным приоритетом.