В области Абай кондуктора оштрафовали за высадку несовершеннолетнего пассажира
Подросток не смог оплатить проезд из-за отсутствия интернет-соединения.
Департамент полиции области Абай подвёл итоги проверки, проведённой после публикации в Instagram-сообществе mysemey о высадке несовершеннолетнего из автобуса №22, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Инцидент произошёл вечером 24 ноября, когда подросток не смог оплатить проезд из-за отсутствия интернет-соединения. Несмотря на просьбу подождать восстановления связи, кондуктор потребовала покинуть салон и принудительно высадила ребёнка в тёмное время суток.
Проверка подтвердила нарушение: пассажир, не достигший 16 лет и ехавший без сопровождения взрослых, был высажен с общественного транспорта. Кондуктор привлечена к административной ответственности - штрафу в размере пяти МРП.
В полиции подчеркнули, что подобные действия недопустимы и противоречат требованиям законодательства о перевозке пассажиров. С перевозчиком проводится профилактическая работа, направленная на повышение качества обслуживания и соблюдение норм. Ведомство напомнило, что безопасность детей остаётся безусловным приоритетом.
