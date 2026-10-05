В области Абай мощность зеленой энергетики приблизилась к 160 МВт
5 Октября 2026, 09:17
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5 Октября 2026, 09:175 Октября 2026, 09:17
388Фото: Минэнерго РК
В области Абай мощность объектов возобновляемой энергетики достигла 159,7 МВт. Основную долю дают семь ветровых электростанций, еще 30 МВт приходится на солнечную станцию в Жарминском районе.
Самый крупный объект региона расположен в Аягозском районе. Ветровая электростанция «Абай-1» выдает 100 МВт.
Кроме нее, в области работают «Винд Чарск», «ВЭС-Чарск», «Чарск Ветер», DES Consulting, Ventum Energy и EastWindEnergy.
Солнечную генерацию представляет «Жангиз Солар» мощностью 30 МВт.
В регионе продолжают прорабатывать новые проекты ветровой и солнечной энергетики. За счет них мощности возобновляемых источников планируют наращивать дальше.
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