В области Абай мощность зеленой энергетики приблизилась к 160 МВт

В области Абай мощность объектов возобновляемой энергетики достигла 159,7 МВт. Основную долю дают семь ветровых электростанций, еще 30 МВт приходится на солнечную станцию в Жарминском районе.

Самый крупный объект региона расположен в Аягозском районе. Ветровая электростанция «Абай-1» выдает 100 МВт.

Кроме нее, в области работают «Винд Чарск», «ВЭС-Чарск», «Чарск Ветер», DES Consulting, Ventum Energy и EastWindEnergy.

Солнечную генерацию представляет «Жангиз Солар» мощностью 30 МВт.

В регионе продолжают прорабатывать новые проекты ветровой и солнечной энергетики. За счет них мощности возобновляемых источников планируют наращивать дальше.