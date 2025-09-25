В Семее полицейский предотвратил попытку интернет-мошенничества и спас 27-летнюю местную жительницу от серьезных финансовых потерь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Всё произошло в одном из торговых центров города, где злоумышленники пытались поэтапно ввести девушку в заблуждение.

Сценарий был тщательно продуман: сначала на её мессенджер пришло сообщение от неизвестного номера с уведомлением о некой "посылке" от службы доставки — хотя никаких заказов девушка не делала. Спустя несколько минут поступил звонок от "сотрудника банка", который сообщил о якобы существующей угрозе её банковскому счёту и потребовал ввести специальный код для "защиты средств".

Затем аферисты перешли к следующему этапу — видеозвонок от мужчины, представившегося "полицейским". Он уверенно давал девушке инструкции, как спасти её деньги, при этом настаивая на сохранении "секретности" и срочности.

Однако вмешался настоящий сотрудник полиции, находившийся неподалёку. Он заметил растерянную девушку, подошёл, попросил прекратить разговор и объяснил, что она стала мишенью мошенников. Благодаря его быстрой реакции девушка не успела передать конфиденциальную информацию и избежала возможной кражи средств со своего счёта.

В департаменте полиции области Абай подчёркивают: преступники всё чаще используют "легенды" о курьерских службах, банках и даже правоохранительных органах, чтобы выманить у граждан данные банковских карт, SMS-коды и доступ к онлайн-банкингу.