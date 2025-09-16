В департаменте полиции области Абай назначен новый руководитель, передает BAQ.KZ. Коллективу его представил заместитель министра внутренних дел РК Айдар Сайтбеков. Пост начальника занял полковник полиции Эльдар Данияров, до этого работавший первым заместителем начальника ДП Астаны.

Эльдар Нурланулы Данияров служит в органах внутренних дел более 15 лет.

С 2009 по 2021 годы работал в полиции Астаны.

В 2021 году возглавил управление тылового обеспечения ДП Астаны.

В феврале 2022-го был назначен заместителем начальника департамента.

С февраля 2024-го по сентябрь 2025-го занимал должность первого заместителя начальника ДП города Астаны.

В сентябре 2025 года возглавил департамент полиции области Абай. На представлении нового руководителя присутствовал аким региона Берик Уали. Он отметил, что обеспечение правопорядка и безопасности граждан остаётся приоритетом государственной политики, и выразил уверенность, что новый глава полиции оправдает доверие жителей области.

Совместно с местными исполнительными органами вы должны показать конкретные результаты в профилактике преступности, защите прав и спокойствия граждан. Акимат всегда готов к тесному взаимодействию, — подчеркнул Уали.

По его словам, в регионе поддерживается стабильная ситуация, а во время празднования 180-летия Абая полиция обеспечила порядок на высоком уровне.