В области Абай реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Берик Уали, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в районе Жаңасемей строится мясокомбинат стоимостью 7,7 млрд тенге, мощностью 11,4 тысячи тонн продукции в год.

"Предприятие позволит экспортировать мясную продукцию и станет ключевым звеном в формировании регионального мясного кластера. Строительство направлено на увеличение мощностей откормочных площадок и создание полного производственного цикла. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2026 года", — отметил Берик Уали.

В текущем году в крестьянском хозяйстве "Мәуліт" уже введена в эксплуатацию промышленная откормочная площадка на 5 тысяч голов, стоимостью 1,7 млрд тенге.

"К 2031 году планируется увеличить мощность откормочных площадок региона с 21 тысячи до 86,5 тысячи голов. Для этого предусмотрены все меры государственной поддержки и льготного кредитования", — подчеркнул аким области.

Развитие животноводства сопровождается расширением перерабатывающей отрасли. Благодаря диверсификации посевных площадей и увеличению доли масличных культур в регионе уже введены в эксплуатацию новые предприятия:

Завод по производству комбикормов и переработке масличных культур ТОО "DI-NUR COMPANY" — стоимость проекта 7 млрд тенге;

Завод по переработке масличных культур ТОО "Шын Жан ЖУО АНГ-Сұңқар" — стоимость 1,5 млрд тенге.

Оба предприятия обеспечивают загрузку местного сырья и способствуют развитию аграрной переработки.

Уже в декабре текущего года планируется запуск линии по производству рафинированного подсолнечного масла на предприятии ТОО "QAZAQ ASTYQ GROUP" с объемом инвестиций 8,2 млрд тенге.

"Проект предусматривает создание полного производственного цикла — от производства кормов до выпуска готового продукта, с безотходной переработкой семян подсолнечника", — уточнил аким области.

Кроме того, в 2026–2027 годах в район Мақаншы планируется привлечь 34 млрд тенге инвестиций от зарубежной компании агрохолдинга HARVEST для реализации проекта ТОО "Абай Харвест".

На общей площади 29 тысяч гектаров (кукуруза, соя) предполагается внедрение водосберегающих технологий, что повысит устойчивость сельского хозяйства и эффективность агропроизводства региона.

По словам Берика Уали, создаваемая цепочка переработки от фермы до экспорта станет основой для формирования мясного и агроперерабатывающего кластера Абайской области. Это создаст новые рабочие места, укрепит продовольственную безопасность и обеспечит выход на внешние рынки.