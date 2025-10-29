В Абайской области открылся пансионат для беременных женщин, нуждающихся в социальной и медицинской поддержке, передает BAQ.KZ. Новый объект создан в рамках поручений президента Казахстана по укреплению системы охраны материнства и детства, а также для улучшения доступности медицинской помощи женщинам из отдалённых регионов.

Пансионат разместился на базе областного перинатального центра и рассчитан на 20 коек. Здесь будущие мамы из сельских районов смогут временно проживать в комфортных условиях, проходить обследования, получать консультации врачей и готовиться к родам под постоянным наблюдением специалистов.

Главная цель проекта — обеспечить безопасное течение беременности и родов у женщин из труднодоступных населённых пунктов, снизить риски осложнений и уровень материнской и младенческой смертности.