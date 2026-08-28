В области Абай открыли обновленный вокзал станции Дегелен

На станции Дегелен в области Абай открыли обновленный железнодорожный вокзал. Здание, которое встречало пассажиров больше 70 лет, полностью перестроили, расширив пространство для ожидания и обслуживания, передает BAQ.KZ.

Станция находится в Курчатове. Старый вокзал здесь появился еще в 1953 году. Во время модернизации прежнее здание демонтировали, а на его месте возвели новое. Его площадь увеличилась примерно втрое, до 324 квадратных метров.

Работы затронули практически весь объект. Строители возвели новый каркас, выполнили наружную и внутреннюю отделку, обновили водопровод и канализацию, заменили внутренние инженерные коммуникации. При отделке применялись материалы казахстанского производства.

Вокзал относится ко II типу и остается заметной точкой на железнодорожной карте этой части области. Через Дегелен проходят восемь пассажирских поездов.

Отсюда можно уехать в Семей, Астану, Алматы, Павлодар, Караганду, Бейнеу, Мангистау и Кандыагаш. Для жителей Курчатова это прямое железнодорожное сообщение сразу с несколькими крупными городами и регионами страны.

Сам Курчатов расположен на левом берегу Иртыша в северо-западной части области Абай, рядом с границей Павлодарской области. Дегелен является железнодорожной станцией города.

Обновление Дегелена входит в большую программу модернизации вокзалов. По стране она охватывает 124 объекта, десять из них находятся в области Абай. В регионе работы запланированы на вокзалах Семея, Аягоза, Актогая, Жаланашколя, Шара, Дегелена, Ушбиика, Жармы, Белагаша и Аула.

После открытия Дегелен получил более просторные пассажирские зоны и полностью обновленные инженерные системы. Для вокзала, история которого началась еще в середине прошлого века, это фактически новая глава.