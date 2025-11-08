В селе Новопокровка Бородулихинского района области Абай состоялось торжественное открытие нового кирпичного завода, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В церемонии принял участие аким области Абай Берик Уали.

Основная цель предприятия — снабжение строительных компаний региона и местного населения экологичными и конкурентоспособными отечественными материалами. Инвестиции в проект составили 2 млрд тенге, а годовая мощность завода — 6 миллионов штук керамического кирпича.

Глава региона отметил, что запуск нового производства станет важным стимулом для развития экономики области.

"Сегодня мы открываем новую страницу в промышленной истории региона. В своем Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сейчас в стране проводятся реформы, активно инвестируется в инфраструктуру и создание новых производств. Все это направлено на повышение благосостояния граждан и укрепление потенциала государства. Новый завод будет производить около 6 миллионов кирпичей в год, что позволит сократить дефицит строительных материалов и окажет положительное влияние на экономику области. Благодарю частного инвестора Кайырлы Хасенова за реализацию такого масштабного проекта и поддержку районной экономики. Уже сегодня здесь трудятся 65 человек, из них 50 обеспечены постоянной работой. Это весомая помощь для жителей района. Весной мы представили план развития области, в рамках которого в Семее начато строительство нового жилого микрорайона. Кирпичный завод станет надежным партнером для строительных компаний и обеспечит их необходимыми материалами. Желаю предприятию успешной работы", – подчеркнул Берик Уали.

По словам директора ТОО "Шынгыс Тас" Кайырлы Хасенова, производство полностью автоматизировано и основано на принципах энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Технологический процесс включает все этапы — от добычи глины до обжига и сушки готового кирпича.

"Мы активно приступили к работе. Уже выпустили более одного миллиона кирпичей. На сегодняшний день ведутся переговоры с рядом компаний по поставке нашей продукции для строительства многоэтажных жилых домов и домов культуры. Также имеется спрос на кирпич со стороны организаций Восточно-Казахстанской области", – отметил руководитель предприятия.

Проект был реализован в период с апреля 2024 года по октябрь 2025 года. За это время выполнены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а оборудование прошло необходимые испытания.

В текущем году в области Абай реализовано шесть инвестиционных проектов общей стоимостью 7,3 млрд тенге, что позволило создать более 100 новых рабочих мест. До конца года планируется ввод ещё восьми проектов на сумму 18,6 млрд тенге, которые обеспечат работой 271 человека.