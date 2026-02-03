В области Абай полицейские пресекли попытку перевозки крупной партии наркотических средств, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Подозреваемого задержали на стационарном посту, изъято более 18 килограммов запрещенного вещества. Сотрудники патрульной полиции департамента полиции области Абай пресекли попытку перевозки наркотических средств в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел во время несения службы на стационарном посту "Аягоз – Шеп". Для проверки полицейские остановили автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 32-летнего жителя Усть-Каменогорска. В ходе осмотра у сотрудников возникли обоснованные подозрения о возможной перевозке запрещенных веществ, после чего на место была оперативно вызвана следственно-оперативная группа.

В результате обыска автомобиля полицейские обнаружили и изъяли две картонные коробки с веществом растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — высушенной марихуаной общим весом 18 099,47 грамма.

По данному факту начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Начальник департамента полиции области Абай Эльдар Данияров подчеркнул, что каждый подобный случай — это предотвращенная угроза жизни и здоровью граждан.

"Мы последовательно перекрываем каналы перевозки наркотиков, усиливаем контроль на автодорогах и будем действовать максимально жестко в отношении всех, кто вовлечен в незаконный оборот запрещенных веществ", — заявил он.

В полиции отметили, что работа по перекрытию каналов наркотрафика, усилению дорожного контроля и профилактике наркопреступности в регионе продолжается на системной основе.