В области Абай почтили память жертв дорожных аварий
14 Ноября 2026, 21:53
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14 Ноября 2026, 21:5314 Ноября 2026, 21:53
151Фото: ДП области Абай
В области Абай с начала 2026 года зарегистрировали 515 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 85 человек, ещё 784 получили травмы.
В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП представители полиции, ДЧС, скорой помощи, «ҚазАвтоЖол» и волонтёры провели памятное мероприятие. Участники почтили погибших и выразили поддержку их родным и близким.
Также они напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулём.
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