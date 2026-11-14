В области Абай почтили память жертв дорожных аварий

В области Абай с начала 2026 года зарегистрировали 515 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 85 человек, ещё 784 получили травмы.

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП представители полиции, ДЧС, скорой помощи, «ҚазАвтоЖол» и волонтёры провели памятное мероприятие. Участники почтили погибших и выразили поддержку их родным и близким.

Также они напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулём.