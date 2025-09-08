В области Абай сотрудники патрульной полиции проявили героизм при тушении загоревшегося автомобиля и эвакуации людей. Инцидент произошёл в Урджарском районе на проспекте Абылай хана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования полицейские заметили припаркованную Audi 100, которая была уже охвачена пламенем. Осознав потенциальную угрозу для окружающих, инспекторы незамедлительно приостановили движение, вызвали пожарную службу и начали эвакуацию людей из опасной зоны.

Не дожидаясь приезда спасателей, полицейские использовали огнетушители и вступили в борьбу с огнём. Им удалось остановить распространение пламени к топливному баку, что позволило избежать возможного взрыва и трагических последствий.

Пожар был полностью ликвидирован благодаря слаженным действиям полицейских и пожарных. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электросистемы автомобиля.