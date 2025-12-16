В области Абай полиция перешла на усиленный режим работы из-за непогоды
В области Абай уже неделю действует усиленный режим обеспечения дорожной безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ. Сотрудники полиции круглосуточно контролируют ситуацию на трассах, помогают водителям преодолевать опасные участки и сопровождают транспорт в составе автоколонн.
Даже в праздничные дни полицейские продолжают нести службу. За это время было организовано сопровождение более 3 тысяч транспортных средств, а для предотвращения чрезвычайных ситуаций введены временные ограничения движения на направлениях в сторону Алматы, Павлодара и Усть-Каменогорска.
В полиции напомнили, что в условиях снегопадов и сильного ветра особенно важно соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные риски. Водителей призывают быть предельно внимательными и ответственными за безопасность на дорогах.
