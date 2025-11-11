В области Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций
По словам акима региона Берика Уали, с начала года количество реализуемых проектов выросло с 29 до 97, а объем привлекаемых инвестиций - с 2,2 трлн тенге до 3,5 трлн тенге, передаёт BAQ.KZ.
50 проектов включены в Национальную цифровую инвестиционную платформу.
"Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство железнодорожной линии "Аягоз – Бахты" общей протяженностью 297,5 км, объемом 577,5 млрд тенге. В настоящее время зарезервирован земельный участок площадью 10,5 тыс. га. Утверждено технико-экономическое обоснование проекта, реализация началась в 2023 году. В проект вложено 30 млрд тенге инвестиций. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
В текущем году запланирована реализация 14 проектов на общую сумму 25,9 млрд тенге.
