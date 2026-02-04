В городе Семей состоялся форум "Мен және Заң", в котором приняли участие аким области Абай Берик Уали, прокурор области Ерлан Абаев, а также Уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан Динара Закиева в онлайн-формате, передает BAQ.KZ.

Открывая форум, глава региона подчеркнул значимость мероприятия, отметив, что такие площадки способствуют укреплению верховенства закона в обществе, формированию правового сознания у подрастающего поколения и воспитанию ответственных граждан.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде отметил: "С каждым годом растет уровень общественного сознания, повышается степень гражданской ответственности. Законодательные изменения должны этому соответствовать. Закон и порядок – общие для всех. Каждый гражданин страны обязан неукоснительно соблюдать требования закона". Значение сегодняшней встречи особенно велико. Защита прав детей, создание условий для их счастливого детства, чтобы они росли уверенными в себе и полными надежд гражданами, — наша главная задача. В регионе мы начали работу по созданию управления по защите прав детей. Уверены, что это станет важным шагом в социальной поддержке, защите и воспитании детей. Сегодня мы подпишем меморандум о сотрудничестве. Радует, что такая добрая инициатива впервые в Казахстане стартует именно в нашем регионе", – сказал аким области.

В ходе форума представители Генеральной прокуратуры, областной прокуратуры и управления полиции города Семей рассказали о проводимой работе по защите прав детей. В рамках мероприятия был подписан трёхсторонний меморандум между акиматом области, областной прокуратурой и Уполномоченным по правам ребёнка Республики Казахстан.

В области в рамках программы "Қазақстан балалары", реализуемой по поручению Главы государства, на системной основе ведется работа по психологической защите детей. С 2024 года на постоянной основе функционирует региональный методический центр психологической поддержки. За время работы центр принял более тысячи обращений, проведены индивидуальные консультации и масштабные профилактические мероприятия. В организациях образования региона будут внедрены дополнительные занятия, направленные на профилактику насилия, буллинга и других противоправных форм поведения среди учащихся. Занятия будут проводить представители правоохранительных органов, утвержденные Генеральной прокуратурой. Проект будет реализован в 25 учебных заведениях региона.

Также с 2024 года в регионе реализуется акция "Мейірім", направленная на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатива помогает детям приобрести социальные навыки, найти наставников и друзей среди взрослых, которые готовы выслушать, поддержать, помочь с выбором жизненного пути и мотивировать к достижению поставленных целей. В настоящее время 222 ребенка закреплены за коллективами областных управлений, отделов акиматов городов и районов, учреждений здравоохранения, школ, колледжей и вузов.