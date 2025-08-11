В области Абай проведут воду на 10 млрд тенге на возвращенные активы
По поручению Президента.
В Казахстане в рамках поручения Главы государства продолжается реализация проектов по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает BAQ.KZ.
Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда свыше 10 млрд тенге на прокладку сетей водоснабжения в области Абай.
Всего в регионе реализуется 21 проект, из которых семь – в Семее. Работы по обеспечению водоснабжением охватывают сельские территории, в частности, сети водоснабжения будут проведены в Бородулихинском, Урджарском и Абайском районах области.
Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни населения, обеспечение доступа к коммунальным услугам и модернизацию инфраструктуры в соответствии с поручениями Главы государства.
Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.
Согласно данным Министерства промышленности и строительства, доступ к услугам водоснабжения в городе Семей составляет 95,5%, в селах области Абай – 95%.
