В области Абай пьяный мужчина оскорбил полицейского и получил обязательные работы

Фото: Polisia.kz

В отделе полиции Урджарского района произошёл инцидент: 57-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять сотрудника полиции, который находился при исполнении, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Случай дошёл до суда. Районный суд № 2 признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему 40 часов обязательных общественных работ.

По данным полиции, с начала года в области Абай зарегистрировано уже 19 подобных эпизодов. Правоохранители напоминают: любые оскорбления и препятствование работе полицейских будут жёстко пресекаться по закону.

