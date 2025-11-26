В отделе полиции Урджарского района произошёл инцидент: 57-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять сотрудника полиции, который находился при исполнении, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Случай дошёл до суда. Районный суд № 2 признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему 40 часов обязательных общественных работ.

По данным полиции, с начала года в области Абай зарегистрировано уже 19 подобных эпизодов. Правоохранители напоминают: любые оскорбления и препятствование работе полицейских будут жёстко пресекаться по закону.