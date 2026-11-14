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В области Абай раскрыли убийство, совершенное более трех лет назад

Подозреваемый признался в преступлении и указал полицейским место, где спрятал тело пропавшего мужчины.

14 Ноября 2026, 18:19
АВТОР
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МВД РК 14 Ноября 2026, 18:19
14 Ноября 2026, 18:19
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Фото: МВД РК

В области Абай раскрыли убийство мужчины, который пропал без вести в сентябре 2023 года. Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, где спрятал тело погибшего.

Как сообщили в МВД, в сентябре 2023 года в полицию обратилась женщина с просьбой помочь найти супруга. Мужчина уехал на заработки, после чего перестал выходить на связь.

Несмотря на проведенные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, установить его местонахождение тогда не удалось. Однако правоохранители продолжили работу, проверяя различные версии исчезновения и возможную причастность других лиц.

В ходе расследования в поле зрения полицейских попал мужчина, который, как выяснилось, после предполагаемого убийства был осужден за другое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Для проверки его возможной причастности к исчезновению гражданина сотрудники полиции провели дополнительную комплексную работу. В результате подозреваемый признался в убийстве, рассказал об обстоятельствах преступления и указал место сокрытия тела.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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