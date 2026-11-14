В области Абай раскрыли убийство, совершенное более трех лет назад
Подозреваемый признался в преступлении и указал полицейским место, где спрятал тело пропавшего мужчины.
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В области Абай раскрыли убийство мужчины, который пропал без вести в сентябре 2023 года. Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, где спрятал тело погибшего.
Как сообщили в МВД, в сентябре 2023 года в полицию обратилась женщина с просьбой помочь найти супруга. Мужчина уехал на заработки, после чего перестал выходить на связь.
Несмотря на проведенные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, установить его местонахождение тогда не удалось. Однако правоохранители продолжили работу, проверяя различные версии исчезновения и возможную причастность других лиц.
В ходе расследования в поле зрения полицейских попал мужчина, который, как выяснилось, после предполагаемого убийства был осужден за другое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Для проверки его возможной причастности к исчезновению гражданина сотрудники полиции провели дополнительную комплексную работу. В результате подозреваемый признался в убийстве, рассказал об обстоятельствах преступления и указал место сокрытия тела.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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