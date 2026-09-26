В области Абай реализуют два крупных инвестиционных проекта

В рамках форума прошла церемония обмена документами, подписанными с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В их числе – два соглашения между акиматом области Абай и консорциумом компаний Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd. Документы предусматривают строительство в области Абай завода по производству электролитического алюминия и сопутствующей ветровой электростанции, а также предприятия по производству древесно-стружечных плит в Семее. В церемонии обмена документами приняли участие аким области Берик Уали и председатель консорциума компаний Xinjiang Sanbao Industrial Group и Inner Mongolia Wanjiang Investment Кан Хэпин.

Согласно первому соглашению, в области Абай планируется строительство завода мощностью 300 тысяч тонн электролитического алюминия в год и ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд долларов США, из которых около 1 млрд долларов будет направлено на производство алюминия. Строительство завода планируется начать в марте 2027 года, а ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2028 года. После запуска предприятия будет создано около 1000 рабочих мест. В рамках проекта предусмотрено строительство электролизного цеха, цехов сборки и дробления анодов. Для обеспечения производства электроэнергией планируется построить ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт.

Согласно второму соглашению, планируется строительство предприятия по производству 2 млн листов древесно-стружечных плит в год. Инвестиционный проект стоимостью 172 млн долларов США планируется реализовать в 2027–2028 годах. После запуска завода будет создано 120 постоянных рабочих мест, еще 80 временных рабочих мест предусмотрено на период строительства. В производстве будут перерабатываться горелая и некондиционная древесина с территорий, пострадавших от лесных пожаров, поваленные ветром деревья, а также другие древесные отходы.

В настоящее время ведется системная работа по развитию инвестиционного сотрудничества между областью Абай и Китайской Народной Республикой. С 25 по 28 июня текущего года аким области Берик Уали находился с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике, где провел ряд деловых встреч в Урумчи, Пекине и Ордосе. По итогам поездки между областью Абай и китайскими компаниями были подписаны меморандумы на общую сумму 4 млрд долларов США. В Урумчи также открылся инвестиционно-сервисный офис АО «Социально-предпринимательская корпорация «Семей». Офис оказывает информационно-консультационную и организационную поддержку китайским инвесторам и предпринимателям, заинтересованным в реализации проектов на территории области Абай.