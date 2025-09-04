В области Абай завершилось громкое разбирательство по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает BAQ.KZ.

Межрайонный суд по гражданским делам города Семея рассмотрел иск гражданки Ж. к гражданке С., возникший из-за публикации в социальной сети TikTok.

Согласно материалам дела, 9 июля 2025 года ответчица опубликовала видео, содержащее недостоверную и порочащую информацию о Ж. Как выяснилось, между женщинами ранее существовали арендные отношения: истец сдавала квартиру ответчице, но после систематических задержек оплаты потребовала освободить жильё. Конфликт из бытового перерос в публичный — и вскоре стал предметом судебного разбирательства.

Ж. потребовала через суд удалить публикацию, принести публичные извинения и выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона тенге. Также истец настаивала на возмещении судебных расходов.

Однако до полноценного разбирательства дело не дошло. Суд предложил сторонам урегулировать конфликт мирным путём. В результате было подписано и утверждено медиативное соглашение: гражданка Ж. отказалась от своих требований, тогда как гражданка С. обязалась удалить видео и официально извиниться.

Суд признал медиативное соглашение действительным, и судебный акт вступил в законную силу.