В области Абай создадут СЭЗ «Семей» с инвестициями на 1,4 трлн тенге
На территории площадью 600 гектаров планируют разместить высокотехнологичные производства и создать около 14 тысяч постоянных рабочих мест.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Абай появится специальная экономическая зона «Семей». Проект направлен на привлечение инвестиций, развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.
Новая СЭЗ разместится в районе Жаңасемей на территории площадью 600 гектаров. Здесь планируют сформировать современный промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт.
Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для инвесторов, развитию производственных связей между предприятиями и логистической инфраструктуры.
Общий объём инвестиций в проекты на территории экономической зоны прогнозируется на уровне 1,4 трлн тенге. Запуск новых предприятий позволит обеспечить около 14 тысяч постоянных рабочих мест.
Открытие СЭЗ также должно способствовать развитию смежных отраслей, увеличению спроса на товары и услуги местного бизнеса и расширению возможностей трудоустройства.
После создания зоны «Семей» в Казахстане будут функционировать 19 специальных экономических зон в 15 регионах страны. Их деятельность направлена на привлечение инвестиций, запуск новых производств и увеличение выпуска промышленной продукции.
Самое читаемое
- После попытки перекрыть дорогу в Актау аким встретился с замерзающими жителями
- В Индонезии прошли митинги в поддержку и против президента Прабово Субианто
- В Алматы задержали мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную и угрожал ей
- Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова, ещё 15 ранены
- Эмомали Рахмон отметил значимые достижения Казахстана в экономическом развитии страны