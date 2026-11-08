В области Абай создадут СЭЗ «Семей» с инвестициями на 1,4 трлн тенге

В области Абай появится специальная экономическая зона «Семей». Проект направлен на привлечение инвестиций, развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Новая СЭЗ разместится в районе Жаңасемей на территории площадью 600 гектаров. Здесь планируют сформировать современный промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт.

Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для инвесторов, развитию производственных связей между предприятиями и логистической инфраструктуры.

Общий объём инвестиций в проекты на территории экономической зоны прогнозируется на уровне 1,4 трлн тенге. Запуск новых предприятий позволит обеспечить около 14 тысяч постоянных рабочих мест.

Открытие СЭЗ также должно способствовать развитию смежных отраслей, увеличению спроса на товары и услуги местного бизнеса и расширению возможностей трудоустройства.

После создания зоны «Семей» в Казахстане будут функционировать 19 специальных экономических зон в 15 регионах страны. Их деятельность направлена на привлечение инвестиций, запуск новых производств и увеличение выпуска промышленной продукции.