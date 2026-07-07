В области Абай крестьянское хозяйство "Даурен" внедрило современные технологии, позволяющие автоматизировать выпас скота и сократить ручной труд, передает BAQ.KZ.

Хозяйство, основанное в 1994 году, специализируется на разведении племенного крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. Сегодня здесь содержатся 802 головы КРС, в том числе 300 коров.

Одним из ключевых нововведений стала система автоматизированного выпаса животных. На площади около 1 550 гектаров пастбища оборудовали электроизгородями и специальными шарнирными ограждениями, благодаря чему животные могут находиться на выпасе без постоянного контроля пастухов.

Еще одним элементом цифровизации стала автоматическая система водоснабжения. Глубинные насосы работают от солнечных батарей, самостоятельно включаются с наступлением светового дня и обеспечивают животных водой без участия человека.

В этом году хозяйство также заменило традиционные ворота на так называемые "техасские ворота" – конструкцию, которая позволяет сельхозтехнике свободно проезжать, не выпуская при этом животных за пределы пастбищ.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, хозяйство обеспечивает постоянной работой пять жителей села и использует 19 единиц современной сельхозтехники.

В ближайшие два года здесь планируют продолжить модернизацию: внедрить систему ротационного выпаса, установить около 200 километров ограждений, расширить автоматизированное водоснабжение и начать развитие овцеводства.

Особое внимание в хозяйстве уделяют экологической устойчивости. В планах – восстановление природных источников воды, улучшение пастбищ, посев многолетних трав и озеленение территории.