В области Абай произошла смертельная дорожная авария на трассе Семей — граница Российской Федерации, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает BAQ.KZ.

ДТП произошло 23 марта около 15:00 примерно в 15 километрах от Семея. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144 выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Almera.

В результате сильного удара водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту аварии начато досудебное расследование. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.