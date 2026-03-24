Водитель погиб в ДТП на трассе близ Семея
Водитель автомобиля ВАЗ-21144 выехал на полосу встречного движения.
Сегодня 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:29Сегодня 2026, 21:29
Фото: Pixabay.com
В области Абай произошла смертельная дорожная авария на трассе Семей — граница Российской Федерации, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает BAQ.KZ.
ДТП произошло 23 марта около 15:00 примерно в 15 километрах от Семея. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144 выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Almera.
В результате сильного удара водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
По факту аварии начато досудебное расследование. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
