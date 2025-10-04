  • 5 Октября, 00:48

В области Абай выпал первый снег — полиция предупреждает об осторожности на дорогах

Дорожные условия осложнились.

Фото: kdgruhn1 / pixabay.com

В области Абай выпал первый снег, передает BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона. Из-за понижения температуры и осадков дорожные условия в регионе резко осложнились: местами наблюдаются снег с дождём, сильный боковой ветер и скользкое покрытие.

Департамент полиции области Абай обратился к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах и напомнил о мерах безопасности:

• заранее переходить на зимние шины;
• строго соблюдать скоростной режим;
• увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

В полиции подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет снизить риск аварий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

