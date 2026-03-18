Суд в области Абай обязал районный отдел занятости и социальных программ устранить нарушения, выявленные в ходе государственного аудита, передает BAQ.kz.

Специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел гражданское дело по иску Департамента внутреннего государственного аудита по области Абай.

Проверка проводилась по вопросам законности использования бюджетных средств за период с 2021 года по первое полугодие 2024 года.

По ее итогам выявлены финансовые нарушения на сумму более 1,1 млрд тенге.

Среди них - нарушения в сфере государственных закупок и расходования бюджетных средств.

«Установлены факты необоснованного перечисления денежных средств по договорам государственных закупок без подтверждения выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров», — говорится в материалах дела.

Также зафиксированы переплаты заработной платы и командировочных расходов, необоснованное списание горюче-смазочных материалов, нарушения бухгалтерского учета и закупки без проведения предусмотренных процедур.

Несмотря на выданное предписание об устранении нарушений и возврате средств, оно не было исполнено в полном объеме даже после продления сроков.

В результате суд удовлетворил иск и обязал государственное учреждение устранить выявленные нарушения.