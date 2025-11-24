Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды "ELL QUATY", которая маскировалась под потребительский кооператив, передает BAQ.KZ.

По данным АФМ, организаторы убеждали граждан вступать в кооператив "HALYK QUATY" и вносить паевые взносы якобы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Для придания легитимности они активно продвигали проект через сайт и соцсети, используя лозунг "Счастье в каждую семью!".

После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака "HALYK" кооператив сменил название на "ELL QUATY". Для притока новых людей организаторы запускали маркетинговые акции, включая розыгрыш турпутёвок "Солнечная Турция".

Чтобы скрыть происхождение денег, руководитель оформил на себя ТОО "QAZ INFO MARKET" и переводил туда средства, маскируя их под оплату профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.

В результате в пирамиду вовлечено более 1,5 тысячи вкладчиков, общий ущерб составил 6,8 млрд тенге.

Организатор схемы задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается. Остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.