В области Абай закрыли трассы из-за непогоды

В области Абай 17 апреля с 09:00 введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на ряде республиканских автодорог, сообщает BAQ.KZ.

Ограничения действуют на следующих направлениях:

автодорога «Граница КНР — Майкапшагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 756–906 (участок Семей — Калбатау)

автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 778–967 (участок Аягоз — Калбатау)

Когда откроют движение

Ориентировочное время открытия дорог запланировано на 17 апреля в 15:00.

Водителей просят учитывать ограничения и воздержаться от поездок по данным направлениям до стабилизации погодных условий.