В области Абай запустили завод растительного масла за 8,4 млрд тенге
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В области Абай открыли новое предприятие ТОО «Qazaq Astyq Group» по производству растительного масла. Объём инвестиций в проект составил 8,4 млрд тенге, а производственная мощность завода достигает 200 тонн рафинированного масла в сутки.
В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали, председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК Бауыржан Ералы, прокурор области Нурсултан Ракишев, а также представители государственных органов, инвесторы и предприниматели.
Развитие перерабатывающей промышленности остаётся одним из важных направлений экономики региона. Запуск нового предприятия позволит расширить производственные мощности пищевой отрасли, увеличить выпуск отечественной продукции и создать новые рабочие места. Всего на заводе предусмотрено 104 рабочих места.
В рамках проекта модернизирована производственная инфраструктура, включая оборудование для рафинации, фасовки и розлива растительного масла.
По словам акима области Абай Берика Уали, регион последовательно наращивает инвестиционный потенциал. За полтора года общая стоимость инвестиционных проектов увеличилась с 2,2 трлн до 5,4 трлн тенге.
«Уверен, что запуск нового цеха на данном предприятии внесёт вклад в развитие обрабатывающей промышленности региона, увеличение объёмов отечественной готовой продукции и обеспечение продовольственного рынка качественными товарами. Акимат области продолжит системно поддерживать инициативы, направленные на развитие производства, и последовательно развивать сотрудничество с инвесторами», — отметил глава региона.
Председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы подчеркнул, что сопровождение инвестиционных проектов способствует защите прав предпринимателей, устранению административных барьеров и созданию условий для реализации новых производственных инициатив.
По его данным, сегодня Комитет сопровождает более 3,5 тыс. инвестиционных проектов по всей стране. В области Абай на сопровождении прокуратуры находятся 110 проектов общей стоимостью 4,5 трлн тенге.
Открытие завода «Qazaq Astyq Group» стало очередным шагом в развитии перерабатывающей промышленности области Абай. Реализация подобных проектов способствует привлечению инвестиций, расширению отечественного производства и созданию новых рабочих мест.
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