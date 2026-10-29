В области Абай запустили завод растительного масла за 8,4 млрд тенге

В области Абай открыли новое предприятие ТОО «Qazaq Astyq Group» по производству растительного масла. Объём инвестиций в проект составил 8,4 млрд тенге, а производственная мощность завода достигает 200 тонн рафинированного масла в сутки.

В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали, председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК Бауыржан Ералы, прокурор области Нурсултан Ракишев, а также представители государственных органов, инвесторы и предприниматели.

Развитие перерабатывающей промышленности остаётся одним из важных направлений экономики региона. Запуск нового предприятия позволит расширить производственные мощности пищевой отрасли, увеличить выпуск отечественной продукции и создать новые рабочие места. Всего на заводе предусмотрено 104 рабочих места.

В рамках проекта модернизирована производственная инфраструктура, включая оборудование для рафинации, фасовки и розлива растительного масла.

По словам акима области Абай Берика Уали, регион последовательно наращивает инвестиционный потенциал. За полтора года общая стоимость инвестиционных проектов увеличилась с 2,2 трлн до 5,4 трлн тенге.

«Уверен, что запуск нового цеха на данном предприятии внесёт вклад в развитие обрабатывающей промышленности региона, увеличение объёмов отечественной готовой продукции и обеспечение продовольственного рынка качественными товарами. Акимат области продолжит системно поддерживать инициативы, направленные на развитие производства, и последовательно развивать сотрудничество с инвесторами», — отметил глава региона.

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы подчеркнул, что сопровождение инвестиционных проектов способствует защите прав предпринимателей, устранению административных барьеров и созданию условий для реализации новых производственных инициатив.

По его данным, сегодня Комитет сопровождает более 3,5 тыс. инвестиционных проектов по всей стране. В области Абай на сопровождении прокуратуры находятся 110 проектов общей стоимостью 4,5 трлн тенге.

Открытие завода «Qazaq Astyq Group» стало очередным шагом в развитии перерабатывающей промышленности области Абай. Реализация подобных проектов способствует привлечению инвестиций, расширению отечественного производства и созданию новых рабочих мест.