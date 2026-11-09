В области Абай завершили ремонт 111 километров трассы «Семей – граница РФ»

В области Абай полностью завершён ремонт 111 километров автомобильной дороги республиканского значения «Семей – граница РФ». В результате нормативное техническое состояние трассы, связывающей регион с Российской Федерацией, достигло 100%.

В церемонии открытия обновлённой дороги принял участие аким области Абай Берик Уали. Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры имеет стратегическое значение для региона и является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Глава области напомнил, что в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость повышения транспортно-логистического потенциала страны, развития транзитных маршрутов и обеспечения высокого качества автомобильных дорог.

«Сегодня мы становимся свидетелями важного этапа инфраструктурного развития нашей области. От имени жителей региона выражаю искреннюю благодарность коллективу подразделения ДЭУ-25 ТОО «КАЖсервис», дорожным строителям, подрядным организациям и всем специалистам, которые качественно и в установленные сроки завершили реализацию этих масштабных проектов. Пусть обновлённые дороги долгие годы служат на благо нашей страны и способствуют процветанию региона!» — отметил Берик Уали.

Трасса имеет важное значение для транспортного сообщения, грузоперевозок и развития торгово-экономических связей между Казахстаном и Россией. Показательно, что ещё в 2024 году нормативное техническое состояние рассматриваемого участка составляло лишь 40%.

Сегодня по дороге ежедневно проезжает более 1 650 автомобилей. Ремонтные работы охватили три участка. Специалисты обновили нижний и верхний слои дорожного покрытия, привели в порядок обочины и нанесли дорожную разметку. Также отремонтировали существующие и установили новые водопропускные трубы.

Особое внимание уделили безопасности движения. Вдоль трассы установили 10 тысяч метров ограждений, препятствующих выходу скота на проезжую часть. Кроме того, оборудовали два новых автопавильона и площадку отдыха.

Обновление транспортного коридора создаёт дополнительные условия для экономического развития Бородулихинского района. Ожидается активизация придорожного сервиса и расширение возможностей для предпринимательства в сёлах Новопокровка, Дмитриевка и Ауыл. Вдоль данного направления уже работают шесть кафе и девять автопавильонов.

Дорога ведёт к пункту пропуска «Ауыл» на казахстанско-российской границе. Это крупнейший из четырёх пунктов пропуска, расположенных на участке государственной границы области Абай с Россией.

В текущем году здесь началась реконструкция, завершить которую планируется в следующем году. В рамках проекта перед пунктом пропуска уже обустроена площадка ожидания для грузового транспорта площадью 2 800 квадратных метров. Реализация этих мероприятий позволит расширить пропускные возможности и повысить эффективность международных грузоперевозок.

Параллельно в области продолжается обновление региональной и местной дорожной сети. В настоящее время средним ремонтом охвачено 212,6 километра автомобильных дорог. В частности, работы ведутся на трёх участках областных дорог общей протяжённостью 41 километр и девяти участках районного значения протяжённостью 91,4 километра.

Кроме того, ремонтируются 80 улиц общей протяжённостью 80,2 километра в 20 населённых пунктах.

Комплексное обновление дорожной инфраструктуры направлено на повышение безопасности движения, улучшение транспортной доступности населённых пунктов и укрепление транзитного потенциала области Абай.