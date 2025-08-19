Сегодня в области Ұлытау прошла масштабная экологическая акция в рамках национальной инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Целью мероприятия было призвать жителей региона к защите окружающей среды, повысить уровень экологической культуры и превратить заботу о родной земле в добрую традицию.

Акция прошла в формате массовых субботников, которые были организованы во всех городах и районах области.

Жезказган стал местом проведения акции "Чистый город". Молодежь, волонтеры и жители города активно принимали участие в уборке центральных улиц, в том числе на проспекте Алашахана, что позволило наглядно продемонстрировать важность совместных усилий в улучшении городской среды.

В Сатпаеве прошла акция "Земля заботы - Чистая земля", которая была организована на территории спортивно-оздоровительного комплекса. В рамках мероприятия жители и представители общественных организаций не только занимались уборкой, но и активно пропагандировали экологическую культуру.

В Каражале и поселке Жайрем участники субботников очистили парки и зоны отдыха. В этом процессе приняли участие члены совета аксакалов, депутаты маслихата и местная молодежь, что подчеркнуло важность коллективной работы всех слоев общества в деле охраны природы.

В Жанааркинском районе акция "Чистый район" объединила жителей, которые вышли на уборку центральной площади и общественных мест, создавая пример для других регионов области.

На Улытауском районе, в местности Ембулак, в субботнике приняли участие сельчане и активная молодежь. Это еще раз продемонстрировало, как важно вовлекать сельские регионы в экологическую повестку.

Акцию поддержали не только госорганы, но и блогеры, члены общественных организаций, а также молодежь и волонтеры. Информационную поддержку обеспечили как областные, так и республиканские СМИ.

С начала 2025 года в рамках акции "Таза Қазақстан" было проведено 7 областных и 8 городских субботников. Также еженедельно в городах и районах проходят мероприятия под названием "Чистый четверг". В общей сложности с начала года в акции приняли участие более 44 тысяч человек, было задействовано 870 единиц спецтехники, и вывезено более 3500 тонн мусора.