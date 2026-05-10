В области Улытау из горящего дома спасли мужчину
Кроме того, спасатели предотвратили возможный взрыв.
Сегодня 2026, 02:36
177Фото: Pixabay.com
В городе Каражал по улице Шайхина в частном жилом доме произошел пожар, передает BAQ.KZ.
Оперативными действиями спасателей из горящего дома был спасен мужчина, 1971 года рождения. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.
Также сотрудники МЧС вынесли из дома 6 газовых баллонов объемом 27 литров, предотвратив угрозу взрыва и более серьезных последствий.
Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.
