В области Улытау из горящего дома спасли мужчину

Кроме того, спасатели предотвратили возможный взрыв.

В городе Каражал по улице Шайхина в частном жилом доме произошел пожар, передает BAQ.KZ.

Оперативными действиями спасателей из горящего дома был спасен мужчина, 1971 года рождения. С отравлением продуктами горения он госпитализирован.

Также сотрудники МЧС вынесли из дома 6 газовых баллонов объемом 27 литров, предотвратив угрозу взрыва и более серьезных последствий.

Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

