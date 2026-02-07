В области Улытау мошенники обманывали желающих устроиться в "Казахмыс"

Подозреваемые входили в доверие к гражданам, обещая содействие в приёме на работу.

Фото: Pixabay.com

В области Улытау расследуется серия уголовных дел, связанных с мошенничеством под предлогом трудоустройства в корпорацию "Казахмыс". Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передаёт BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, всего возбуждено девять уголовных дел. Шесть из них уже направлены в суд. Общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 16 миллионов тенге.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые входили в доверие к гражданам, обещая содействие в приёме на работу. За свои "услуги" они заранее получали денежные средства, однако взятые на себя обязательства не выполняли.

В департаменте полиции напомнили, что трудоустройство в любые организации осуществляется исключительно в официальном порядке — через кадровые службы компаний.

"Призываем граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям. В случае выявления фактов мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию", — подчеркнули в ведомстве.

