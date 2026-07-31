В области Улытау после реконструкции открылись три железнодорожных вокзала

В области Улытау завершилась реконструкция железнодорожных вокзалов Каражал, Жанаарка и Кызылжар, сообщает BAQ.KZ.

На всех трех объектах проведен комплекс строительно-монтажных работ. Обновлены кровля и фасады зданий, модернизированы инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, реконструированы пассажирские платформы, а также благоустроена прилегающая территория.

При отделке использовались современные материалы казахстанского производства, соответствующие требованиям долговечности и пожарной безопасности. Кроме того, вокзалы оборудовали новыми эвакуационными выходами, мебелью и современным оборудованием.

Каражал

Железнодорожный вокзал Каражал, построенный в 1958 году, после реконструкции представляет собой современное здание площадью 395,94 квадратного метра.

Вокзал второго типа ежедневно обслуживает в среднем 68 пассажиров. Через станцию курсируют два пассажирских поезда, обеспечивающих сообщение с Карагандой.

Жанаарка

Вокзал станции Жанаарка, построенный в 1971 году, реконструирован с сохранением существующего здания площадью 315,1 квадратного метра.

Вокзал первого типа ежедневно принимает около 192 пассажиров. Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, связывающих населенный пункт с Астаной, Алматы, Карагандой, Жезказганом, Павлодаром, Кызылордой, Мангистау и Бейнеу.

Кызылжар

Полностью обновлен и вокзал станции Кызылжар, построенный в 2012 году. После реконструкции площадь здания сохранилась и составляет 103,8 квадратного метра.

Вокзал третьего типа ежедневно обслуживает около 35 пассажиров. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, курсирующих по направлениям Астана, Алматы, Караганда, Жезказган, Павлодар, Кызылорда, Мангистау и Бейнеу.

По данным организаторов проекта, реконструкция позволит повысить качество обслуживания пассажиров, сделать железнодорожную инфраструктуру более комфортной и безопасной, а также повысить ее доступность для жителей региона.