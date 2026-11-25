В селе Талап области Ұлытау состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание будущего завода по сжижению природного газа. Реализация проекта позволит укрепить промышленный потенциал региона и создать новые рабочие места.

Инвестиционный проект реализует ТОО «Ulytau Sepmem Energy» совместно с китайской компанией CHENGDU SEPMEM ENERGY LTD. После ввода предприятия в эксплуатацию планируется обеспечить постоянной работой 80 человек.

Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между акиматом области Ұлытау и инвестором.