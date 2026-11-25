В области Ұлытау построят завод по сжижению природного газа
25 Ноября 2026, 17:39
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25 Ноября 2026, 17:3925 Ноября 2026, 17:39
165Фото: акимат области Ұлытау
В селе Талап области Ұлытау состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание будущего завода по сжижению природного газа. Реализация проекта позволит укрепить промышленный потенциал региона и создать новые рабочие места.
Инвестиционный проект реализует ТОО «Ulytau Sepmem Energy» совместно с китайской компанией CHENGDU SEPMEM ENERGY LTD. После ввода предприятия в эксплуатацию планируется обеспечить постоянной работой 80 человек.
Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между акиматом области Ұлытау и инвестором.
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