В регионе Жетысу начнётся масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, передает BAQ.KZ. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями области рассказал о планах строительства восьми новых водохранилищ и реконструкции почти трёх тысяч километров ирригационных каналов.

Согласно Комплексному плану развития водной отрасли до 2028 года, новые водохранилища появятся в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и в Талдыкоргане. Они будут расположены на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан. Кроме того, предусмотрена реконструкция трёх действующих водохранилищ и 2930 километров каналов, а также автоматизация 236,8 километра ирригационных сетей. На 17 гидротехнических сооружениях проведут комплексные обследования.

Одним из приоритетных направлений нашей работы является ремонт и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Реализуемые сегодня масштабные проекты по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, автоматизации ирригационных сетей позволят существенно повысить эффективность использования воды и снизить ее потери, — отметил министр Нуржан Нуржигитов.

Он подчеркнул, что успешный прошедший вегетационный период показал: эффективность аграрного сектора напрямую зависит от рационального управления водными ресурсами и системного развития отрасли. Жители Жетысу подняли вопросы субсидирования водосберегающих технологий и пересмотра норм водопотребления для полива посевных площадей. После встречи министр провёл личный приём граждан, где обсудил строительство гидроэлектростанций, плотин и ремонт ирригационных систем.