В области Жетысу фура опрокинулась и придавила легковушку: пострадали два человека

Водитель автомобиля Chevrolet Monza не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Сегодня 2026, 10:14
АВТОР
Фото: Скриншот видео

В области Жетысу произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и большегруза, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Авария случилась на 215-м километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск. По данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet Monza, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco с прицепом.

В результате удара фура опрокинулась и придавила двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mazda. Ещё один участник движения — водитель Hyundai Sonata — попытался избежать столкновения и съехал на обочину.

В результате ДТП травмы получили водители Mazda и Chevrolet Monza, они госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства аварии. В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на трассах.

 
 
 
 
 
