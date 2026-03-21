В области Жетысу произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и большегруза, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Авария случилась на 215-м километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск. По данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet Monza, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco с прицепом.

В результате удара фура опрокинулась и придавила двигавшийся во встречном направлении автомобиль Mazda. Ещё один участник движения — водитель Hyundai Sonata — попытался избежать столкновения и съехал на обочину.

В результате ДТП травмы получили водители Mazda и Chevrolet Monza, они госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства аварии. В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на трассах.