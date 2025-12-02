30 ноября 2025 года на перегоне Дос–Сарыозек машинист грузового поезда при скорости 43 км/ч применил экстренное торможение из-за выхода человека на железнодорожные пути, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", мужчина не реагировал на сигналы локомотива и остановился в колее, в результате чего получил травму ноги. Пострадавшего оперативно доставили в больницу станции Сарыозек.

КТЖ призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях и переходить их только в установленных местах. Нарушение этих правил может привести к серьёзным травмам и несчастным случаям.

Отмечается, что 30 ноября сотрудники отдела полиции станции Уштобе возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается.