Стратегически важные производственные предприятия области Жетысу посетили депутаты Мажилиса, члены фракции партии "AMANAT" Руслан Кожасбаев и Болат Керимбек, передает BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки особое внимание было уделено индустриальному потенциалу области, реализации инвестиционных проектов, а также вопросам создания новых рабочих мест.

Партия "AMANAT"

Одним из объектов посещения стало предприятие "Талдыкорган Кабель", которое с 2018 года занимается выпуском электрических проводов и кабельной продукции. В настоящее время на заводе на постоянной основе трудятся 200 человек. Предприятие обеспечивает внутренний рынок и вносит значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.

– Такие предприятия являются опорой региональной экономики. Развитие отечественного производства позволяет снизить зависимость от импорта и создать новые рабочие места. Для государства приоритетной задачей является поддержка заводов, которые выпускают реальную продукцию и обеспечивают потребности страны. Производственные предприятия области Жетысу в полной мере соответствуют этим требованиям, – отметил Болат Керимбек.

По словам Руслана Кожасбаева, развитие производственной инфраструктуры является одним из ключевых факторов регионального роста. Он подчеркнул, что открытие новых производств способствует диверсификации экономики и обеспечению населения стабильной занятостью. Реализуемые в области Жетысу проекты, по его мнению, являются наглядным тому подтверждением.

Депутаты отмечают, что в рамках реализации предвыборной программы партии "AMANAT" в области Жетысу из 89 запланированных мероприятий на сегодняшний день полностью выполнены 84. За последние годы в регионе введены в эксплуатацию 15 новых производственных объектов, увеличены производственные мощности двух предприятий.

Кроме того, реализованы 25 инвестиционных проектов, в результате чего создано 988 новых рабочих мест.