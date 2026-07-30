В области Жетысу ограничили движение на участке трассы Коктал – Жаркент – Хоргос

В области Жетысу временно ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской автомобильной дороги KZ 05-02 «Подъезд Коктал – Жаркент – Хоргос».

Ограничение введено 30 июля в 21:45 на отрезке с 313-го по 319-й километр, на участке примыкания к селам Ушарал и Диханкайрат. Причиной стали выявленные дефекты водопропускного сооружения, которые необходимо устранить.

На время проведения работ автомобилистам рекомендовано воспользоваться альтернативным маршрутом «Жаркент – Чулакай – Алматы – Шелек – Хоргос».

По предварительной информации, движение на данном участке планируют восстановить 31 июля в 07:00.

Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования дорожной безопасности.