В области Жетысу ограничили движение на участке трассы Коктал – Жаркент – Хоргос
Водителям предложили воспользоваться альтернативным маршрутом через Жаркент, Чулакай и Алматы.
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В области Жетысу временно ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской автомобильной дороги KZ 05-02 «Подъезд Коктал – Жаркент – Хоргос».
Ограничение введено 30 июля в 21:45 на отрезке с 313-го по 319-й километр, на участке примыкания к селам Ушарал и Диханкайрат. Причиной стали выявленные дефекты водопропускного сооружения, которые необходимо устранить.
На время проведения работ автомобилистам рекомендовано воспользоваться альтернативным маршрутом «Жаркент – Чулакай – Алматы – Шелек – Хоргос».
По предварительной информации, движение на данном участке планируют восстановить 31 июля в 07:00.
Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования дорожной безопасности.
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