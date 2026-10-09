В области Жетысу погиб восьмиклассник: под следствием не только подозреваемый, но и сотрудники учебного заведения
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Ссора одноклассников после уроков в селе Алмалы Сарканского района области Жетысу закончилась гибелью ученика восьмого класса. Подозреваемого задержали. Уголовное дело завели и в отношении взрослых, которые отвечали за безопасность детей.
Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Об этом в департаменте полиции области Жетысу сообщили в ответ на запрос BAQ.KZ.
Ссора после уроков
«По предварительным данным, после уроков между одноклассниками возник конфликт, в ходе которого один из подростков получил телесные повреждения и впоследствии скончался», говорится в ответе полиции.
Подозреваемого задержали. В отдел полиции его доставили вместе с законными представителями.
Вопросы ко взрослым
Второе уголовное дело касается работников учебного заведения. Их подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области Жетысу. Другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК о тайне следствия.
Теперь следствие разбирается не только с тем, что произошло между подростками, но и с тем, почему взрослые не смогли это предотвратить.
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